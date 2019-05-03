شاهد.. البرومو الرسمى لمسلسل "كلبش 3" لـ أمير كرارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سينرجى البرومو الرسمى لمسلسل "كلبش 3"، بطولة النجم أمير كرارة والمقرر طرحه فى موسم رمضان الدرامى 2019 واحتوى البرومو على مطاردات ومشاهد أكشن ويُعرض على شبكة قنوات ON. مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج الكبير تامر مرسى، بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

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