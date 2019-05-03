فيديو| بصوت رضا البحراوي.. طرح أغنية تتر مسلسل "هوجان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب :مصراوى

طرحت شركة "سينرجى " المنتجة لمسلسل "هوجان "، بطولة النجم محمد إمام، أغنية تتر المسلسل على قناتها الخاصة بـ"يوتيوب".

الأغنية بعنوان "كسبنا إيه"، غناء رضا البحراوى، وكلمات محمد عنتر، وألحان شوقى صقر.

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المسلسل بطولة محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، رياض الخولي، صلاح عبدالله، عبير صبري، عايدة رياض، ميرنا نور الدين، عارفة عبدالرسول، أوس أوس، أسماء أبواليزيد، هاجر أحمد، سليمان عيد، محسن منصور، وتأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

المعروف أن المسلسل سيعرض حصريًا على شبكة تليفزيون الحياة في رمضان.