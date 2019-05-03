فيديو| "سقوط في المياه.. ثم غوريلا تهاجم الضحايا".. البرومو الأول لرامز في الشلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان رامز عبر صفحته على فيس بوك البرومو الأول لبرنامجه رامز في الشلال، المقرر عرضه على قناة mbc مصر، في رمضان 2019.

وتعتمد فكرة المقلب بانهيار في الأرض التي يقف عليها الضيف وسقوطه في المياه، وبعد مغامرة صعبة وانقلاب الزورق بهم، وخروجهم، تبدأ غوريلا في مهاجمتهم.

وقال رامز في البرومو: "كلنا فاكرين أن إحساس الخوف هو أصعب الإحساسيس، لكن الغدر وعنصر المفاجأة أخطر، تخيل مش عارف الضربة هتجي منين، تخيل اللي هيقع تحت ايدي السنة ديه هيحصله ايه، هيصرخ وانا جنبه مش حاسس بيا، هيعيش اسود يوم في حياتي وأنا أحسن يوم في حياتي، وساعة ما يفتكر إن الموضوع انتهى هتكون الحكاية لسه بتبتدي".

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وفي الجزء الأول من المقلب يكون رامز مختبأ بين الأشجار وهو يرتدي ملابس خضراء تشبه حشائش الحدائق، وفي الجزء الآخر من المقلب يرتدي ملابس الغوريلا.

وكشف البرومو عن معظم الضحايا، بينهم :"شيماء سيف، وسلوى خطاب، وأحمد رزق، وأحمد فتحي، وشهيرة، وياسمين الخطيب، وفيفي عبده وتامر حبيب ومحمد أنور".