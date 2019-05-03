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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان إدوارد صورة من شخصيته بمسلسل "ولد الغلابة" بطولة النجم أحمد السقا، والذي سيعرض حصريًا على "إم بي سي مصر" في رمضان، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر".
وعلق إدوارد على الصورة قائلًا: "واحد من الأدوار اللي مبسوط إن بقدمها السنادي تجربة جديدة عليا.. بقدم شخصية صعيدي من اللهجة والاداء والملابس وكل حاجة اللي كان وراها فريق كبير وإن شاء الله يكون حاجة حلوة وتعجبكم . . استنوا صديق في مسلسل ولد الغلابة ".
"ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، هبة مجدي، مي عمر، كريم عفيفي، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصباح.
كانت هذه تفاصيل خبر صعيدي لأول مرة.. إدوارد يعلق على شخصيته بمسلسل أحمد السقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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