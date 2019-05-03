محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: كشفت قناة mbc مصر عن أول برومو لبرنامجه "رامز في الشلال"، المقرر عرضه في رمضان 2019. وبدأ رامز بقوله: "أنا الزعيم في كاري، واللي يقرب من ملعبي مش هيطلع عليه نهار". وكشف الفيديو بعض ضيوف البرنامج بينهم :"شيماء سيف، وسلوى خطاب، وأحمد رزق، وأحمد فتحي، وشهيرة، وياسمين الخطيب، وفيفي عبده وتامر حبيب ومحمد أنور وحسين الشحات لاعب النادي الأهلي". واختتم رامز البرومو قائلا: "اللي يقولك رامز شطب خلاص قوله تعالى كل أناناس".

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| بينهم "ياسمين الخطيب وشهيرة ولاعب النادي الأهلي".. ضحايا "رامز في الشلال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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