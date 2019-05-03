بالصور| أحمد حلمي وداليا البحيري يسجلان حلقات المسلسل الإذاعي "وش في وش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يطل أحمد حلمي على جمهوره في رمضان 2019 من خلال راديو إنرجي، إذ يسجل حاليا حلقات المسلسل الإذاعي "وش في وش"، وتشاركه بطولته الفنانة داليا البحيري.

تدور أحداث "وش في وش" في إطار كوميدي عن أب تسافر زوجته في رحلة عمل خارج البلاد، ليعيد اكتشاف علاقته بأبنائه المنغمسين في مواقع التواصل الاجتماعي ولا يعرف الكثير عنهم، فيأخذهم في رحلة للتعرف على عائلتهم ليتعرضوا للكثير من المفارقات والمواقف الكوميدية، ليكتشف الجميع في النهاية أن الحياة تختلف عندما نلتقي "وش في وش".

يذكر أن هذا المسلسل هو الـ12 لأحمد حلمي في الإذاعة.