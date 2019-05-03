فيديو | نادين نسيب نجيم تكشف عن مقطع فيديو من مسلسل "خمسة ونص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
كشفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن مقطع فيديو، عبر حسابها على إنستجرام، من المسلسل السوري "خمسة ونص "، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني.
وظهرت نادين في الفيدبو برفقة الفنان قصي خولي، وعلقت: "مشاهد من مسلسل خمسة ونص".
المسلسل بطولة قصي خولي، ونادين نسيب نجيم، وكارين سلامة، ومن تأليف إيمان سعيد، وإخراج فيليب أسمر، إنتاج صادق الصباح.
ونشرت شيرين عبد الوهاب قبل عدة أيام فيديو كليب لتتر المسلسل، الذي غنته، ويحمل اسم "يا بتفكر يا بتحس"، وهي المرة الأولى التي تغنى فيها باللهجة اللبنانية.
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