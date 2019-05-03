"ON E" تعرض 6 مسلسلات على شاشتها في رمضان.. بينها 3 حصريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

أعلنت شبكة "On E" الأعمال الدرامية، التي تعرضها على شاشتها خلال شهر رمضان 2019، إذ تعرض 6 مسلسلات، منها 3 حصريا "كلبش 3 " و"قمر هادي" و"أبو جبل"، بالإضافة إلى "علامة استفهام" و"حكايتي" و"طلقة حظ"، في عرض متزامن مع قنوات أخرى.

مسلسل"قمر هادي" تدور أحداثه في إطار درامي مشوق حول تاجر المخدرات "هادي أبو المكارم"، الذي يمتلك معرض سيارات فارهة، متخذا إياه ستارا لغسيل الأموال من تجارة المخدرات، وتنشب بينه وبين التجار العديد من المشكلات.

يشارك في بطولة المسلسل هاني سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، ونورهان، وهادى الجيار، وحمزة العيلى، وهاجر عفيفى، وآية سماحة، وأشرف زكى، وإنعام سالوسة، ومؤمن نور، وهايدى رفعت، وكريم سرور، وأحمد ثابت، ومراد مكرم، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل "أبو جبل" تدور أحداثه حول مقتل أطفال مصطفى شعبان الثلاثة من زوجته التي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد، ويدخل شعبان في صراعات مع عائلته وإخوته خاصة بعد وفاة أطفاله الثلاثة، ووالده حسن حسني ويبدأ مصطفى رحلة البحث عن القاتل على مدار الحلقات حتى يدخل السجن، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق، وبه العديد من الألغاز تكشفها الحلقات ويتورط الفنان مصطفى شعبان في عدد كبير من الأزمات والمشاكل، التي تقلب حياته رأساً على عقب، مما يجعله يستعين بصديقه مجدي البحيري للوقوف إلى جانبه والتخلص منها.

المسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، من بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.

مسلسل "كلبش 3 " تدور أحداث الجزء الثالث من المسلسل حول تقدم (سليم الأنصاري) باستقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء (جلال خطاب)، ولكن الأخير يعترض بشدة على هذا الطلب، وفي نهاية الأمر وبعد إلحاح يرضخ لطلب الاستقالة، ويتجه (سليم) بعد ذلك لتأسيس شركة أمن، ويشاركه (أكرم صفوان)، لكن فيما بعد تظهر بعض الخلافات بينهما، تتحول إلى عداوة وصراعات.

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المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، من بطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدى، هيدى كرم، إسلام جمال، محمد علي رزق، وآخرون.

مسلسل "حكايتي" تدور أحداثه حول "داليدا" الفتاة التي تدرس تصميم الأزياء ومن عائلة كبيرة، لكنها تعاني بقسوة من أسرتها، لتهرب منهم وتبدأ العمل كخياطة في ورشة صغيرة، بعد أن تيقنت من وجود خطة لقتلها، لكنها تتعرّض لأزمات أخرى، لا سيما بعدما أثبتت موهبتها في تصميم الأزياء.

المسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وإدوارد وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسنى وإسلام جمال وجمال عبد الناصر وآخرون.

مسلسل "علامة استفهام" تدور أحداثه حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغير واختلاف كبير في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.

ويشارك في بطولته محمد رجب وهيثم أحمد زكى، ميرهان حسين، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، يسرا المسعودى، سلمى حسن، جينا سليم، وإسلام حافظ، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل"طلقة حظ" تدور أحداثه حول شاب بسيط من منطقة شعبية ومتزوج من أيتن عامر، وتعيش حماته معهما فى المنزل، وهى إنعام سالوسة، ولديه 4 شقيقات بنات هن: هبة مجدى وميرنا نور الدين ورانيا شاهين وألحان المهدى، وتواجه العائلة العديد من المواقف فى حياتهم.

يشارك في بطولته مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين،أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى".