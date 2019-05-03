صورة| بيومي فؤاد منفردا في بوستر جديد لـ"حملة فرعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر المنتج محمد السبكي بوستر دعائيا جديدا لفيلمه "حملة فرعون"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وظهر بالبوستر الفنان بيومي فؤاد منفردا، وعلق السبكي على الصورة: "لأول مرة وظهور نادر، في دور سيد ولعة في حملة فرعون" فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، وروبي، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، وحمدي الميرغني، ورامز أمير، بالإضافة إلى مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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