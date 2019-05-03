صورة| أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز في كواليس" لآخر نفس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد العوضي صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "لآخر نفس"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل. وأوضحت الصورة أحد المشاهد التي تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز داخل سيارة، وعلق العوضي: "سلمى وأدهم، لآخر نفس" المسلسل من تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي،.بطولة ياسمين عبد العزيز، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد صلاح حسني، وأحمد العوضي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وثراء جبيل، وهند عبدالحليم، ومراد مكرم، وهبة عبد الغني.



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