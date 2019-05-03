غدًا.. أصالة ضيفة أولي حلقات برنامج "عايشة شو"

تحل المطربة أصالة ضيفة علي أولي حلقات برنامج "عايشة شو"، مع الإعلامية عائشة عثمان بوجبل، علي مدار حلقتين، علي شاشة النهار والقاهرة والناس، وذلك يومي السبت والأحد الموافق 4 و 5 مايو الجاري.

ومن المقرر أن تتحدث أصالة خلال الحلقة عن أبرز المحطات في مشوارها الفني ومشروعاتها التي تستعد لها، كما تكشف عن أسباب خلافها مع المطربة أنغام وموقفها منها، بالإضافة لتقديم بعض أغانيها المحببة

لدي الجمهور وخاصة أحدث أغنياتها "بنت أكابر"، التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها.

يذكر أن أخر أعمال أصالة أغنية "بنت أكابر"، التي قدمتها باللهجة الصعيدية للمرة الأولي، من كلمات أبو نعمة، ألحان محمود الخيامى، توزيع على فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف.