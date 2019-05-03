شاهد.. ميريهان حسين تعلن عن إيقاف عرض "قيد عائلي".. تعرف علي السبب

كشفت الفنانة ميريهان حسين عن إيقاف عرض باقي حلقات مسلسل "قيد عائلي"، خلال شهر رمضان الكريم، علي أن يستأنف عرضه فيما بعد، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

فكتبت ميريهان عبر حسابها: "اتمنى يكون مسلسل قيد عائلي عجبكم و نكمله إن شاء الله بعد رمضان .. شكرا لكل أسرة المسلسل"، لكن لاقي ذلك اعتراض بعض متابعيها بسبب حماسهم في

معرفة باقي أحداث المسلسل.





يذكر أن مسلسل قيد عائلي"، يدور في إطار درامي ويعرض علي شاشة DMC، من بطولة صلاح عبدالله، عزت العلايلي، ميرفت أمين، محمد محمود عبد العزيز، بوسي، إنعام سالوسة، هالة فاخر، صبري فواز، سيمون،تأليف محمد رجاء،ميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.