مضناك جفاه مرقده.. أنغام تشارك محمد شطا بالغناء لموسيقار الأجيال في "الزمن الجميل"

شاركت الفنانة أنغام بالغناء مع المتسابق المصرى محمد شطا أغنيه "مضناك جفاه مرقده"، لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب فى آخر حلقات برنامج المسابقات "الزمن الجميل" والذى يعرض على قناه أبوظبي. برنامج المسابقات "الزمن الجميل" والذى يعرض على قناه أبوظبي. وكانت ضيفة الحلقة الفنانة أحلام التي تجمع بينها وبين أنغام علاقة صداقة قوية. يذكر أن أنغام واحدة من أفراد لجنة التحكيم بالبرنامج بجانب المطربة المغربية أسماء لمنور والمطرب والملحن اللبناني مراون خورى. Advertisements

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