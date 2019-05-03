«الخليجية» تستعين بعلماء الاجتماع وعلم النفس

استعان القائمون على الدراما الخليجية بأساتذة الاجتماع وعلم النفس لمعرفة الجوانب النفسية والاجتماعية للمجتمع الخليجى، والعمل على تنفيذ توصيات فى الأعمال الدرامية الرمضانية، بعد أن وقعت الدراما العام الماضى فريسة للنقد والنقاد الذين انتقدوا مضمون المسلسلات بأنها بعيدة عن الواقع، وينقصها المحاكاة وكتابة نص جيد، وناشدوا الدولة والمجتمع المدنى بالنهوض بصناعة الدراما فى ظل ما تواجهه من منافسة شرسة وقوية من الدراما الأجنبية والمدبلجة، والمصرية والسورية، والابتعاد عن تشويه المرأة، واتهامها بالخيانة، وأن تتطرق إلى الجوانب الإنسانية ومراعاة العادات والتقاليد الخليجية، خاصة فى شهر رمضان المبارك.

وبدأ المخرج منير الزعبى فى تطبيق التوصيات باختيار عمل اجتماعى لشملان الرومى «أنا عندى نص» بطولة الفنانة الكبيرة سعاد عبدالله، وهدى الخطيب، وشجون الهاجرى وبدرية طلبة وسليمان الياسين.

يناقش مشكلة امرأة كبيرة بالعمر تقاعدت من وظيفتها ولا تجد مكاناً تسكن فيه، وفى الوقت نفسه تعشق الكتابة والقراءة،

وعملت قبل التقاعد أمينة مكتبة، ويبدأ الصراع المجتمعى لحل مشكلة كبار السن.

محمد الكندرى كتب مسلسلاً يطرح فيه الجوانب الاجتماعية المعاصرة، وتأثير«السوشال ميديا» على الترابط الأسرى والورث، إخراج حسين أبل بطولة شيلاء سبت، هيا الشعيبى، محمد الصيرفى فهد البناى.

يظهر الفنان داود حسين بشكل مختلف عن أعماله السابقة، فيجسد شخصية الزوج فى مسلسل «موضى قطعة من الذهب» وعلاقتة بزوجته وأولاده، والصراع بين أفراد العائلة والعالم الخارجى، والمصاعب التى تقف أمام الفرد لتكوين أسرة، تبدأ الأحداث منذ العقد الحادى والعشرين فى الثمانينات حتى الآن عام 2018م، وتغير الحياة منذ عام 1980م حتى عامنا الحالى، وكيفية التصدى للتغيرات التى حدثت لأفراد أسرة واحدة.

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أيضاً من ضمن الأعمال الدرامية المرشحة بقوة المسلسل «حضن الشوك» بمشاركة كبيرة من

نجوم الفن الخليجى.

المسلسل من تأليف عبدالله سعد، بطولة إبراهيم الحربى، محمد العلوى، ليلى عبدالله، إلهام الفضالة، انتصار الشراح، أحمد مساعد، نور الغندور، خالد البريكى، عبير أحمد، سعود بوشهرى، مى البلوشى وغيرهم من النجوم، إخراج حمد البدرى.

يخطف مسلسل «حدود الشر»ً الفنانة حياة الفهد من جميع الأعمال التى عرضت عليها، لتكون بطلة للعمل الذى يحكى عن فترة الستينات بما فيها من أحداث، وكتب محمد النمشى المسلسل فى ثلاث سنوات وجعل أبطاله كباراً فى السن، ليخلو من الشباب، إخراج أحمد دعيبس.

يقدم المخرج محمد القفاص مسلسل «العذراء» وهو على غرار المسلسل المصرى سجن النسا للكاتبة فتحية العسال، الذى يروى قصص السجينات ولكل واحدة منهن لها قصة كانت سبباً فى دخولهن السجن، المسلسل من تأليف الشقيقين، محمد شمس وعلى شمس، بطولة شجون الهاجرى وهيفاء حسين وأحمد يقدم يقدم مسلسل «وما أدراك ما أمى» هموم المجتمع العربى ومشكلة المرأة التى تعانى من الصراعات للفنانة إلهام الفضالة وتلعب دور «غنيمة»، امرأة مُقعدة تخوض صراعات حياتية، تأليف الكاتب على الدوحان إخراج حسين الحليبى، بطولة محمد المنصور وخالد أمين وأحمد السلمان وغدير السبتى هيا الشعيبى.