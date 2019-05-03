مدحت صالح يحيى حفلاً بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا

يستعد الفنان مدحت صالح ﻹحياء حفل غنائي بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن حفلات سهرات رمضانية والتي تنظمها دار الأوبرا تحت رعاية وزيره الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا. عبدالدايم والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا. يصاحب صالح بالحفل أوركسترا المايسترو عمرو سليم ومعه كل من "معتز متولي، عاطف إمام، تامر بدران". ويقدم صالح خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور مثل: "زى ما هي، النور مكانه في القلوب، كوكب تانى، بحلم على قدي، البلياتشو، قارئة الفنجان، محبتك جنون، قلب واحد.

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