«الليلة الكبيرة» فى «هلّ هلالك» احتفالاً برمضان

يطلق قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات برنامج «هل هلالك» يومياً ٩ مساء خلال شهر رمضان الكريم، اعتباراً من ٦ رمضان ويستمر لمدة ١٥ يوماً، بساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك للسنة الرابعة على التوالى.

ويستمتع جمهور «هل هلالك» برائعة سيد مكاوى وصلاح جاهين وصلاح السقا، أوبريت «الليلة الكبيرة» الذى يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من خلال مسرح القاهرة للعرائس، يومياً طوال فترة البرنامج.

ويحيى المنشد «محمود التهامى» نقيب المنشدين، حفل افتتاح البرنامج، ويعيش رواد «هل هلالك»، ليلة رمضانية فى المديح النبوى وحب آل البيت، وأشهر الأغانى الدينية.

واحتفالاً بذكرى العاشر من رمضان

فى نصر أكتوبر، يحيى الفنان «محمد ثروت» حفل يوم ١٠ رمضان، حيث يتغنى بباقة من أشهر أغانيه، إلى جانب مجموعة من الأغانى الوطنية التى ظهرت على الساحة الغنائية خلال نصر أكتوبر المجيد.

وتحيى الفنانة فاطمة محمد على، حفل ختام برنامج «هل هلالك»، حيث تشدو بأشهر أغانى زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب فى مصر.

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ويشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، على مدار أيام عرض البرنامج، بأروع الاستعراضات والفقرات الفنية لفرقة «رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية والفرقة القومية للموسيقى

الشعبية والسيرك القومى، فريق (لايف تيم) بفرقة أنغام الشباب».

ويقدم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق، يوم ١٧ رمضان، حفل غنائى موسيقى لأعضاء الفرقة الموسيقية بالمركز، كما يقوم المركز بتوثيق فعاليات البرنامج، مستخدماً أحدث التقنيات والكاميرات لديه التى حصل عليها حديثاً.

ولهواة الرسم والتلوين والأعمال الفنية الورقية من الأطفال، يقدم القطاع ورشاً فنية فى «ركن الطفل» للفنانة سها كحيل، أيضاً طوال فترة برنامج «هل هلالك».

ولأول مرة يشهد برنامج هل هلالك هذا العام، حفلاً موسيقياً فنياً لأوركسترا النور والأمل يوم ١١ رمضان، وأمسية شعرية فنية للشاعر والكاتب محمد أحمد بهجت بمصاحبة فرقة محمد باهر الموسيقية يوم ١٢ رمضان، وعرضاً فنياً لأعضاء مركز الحفنى لذوى القدرات الخاصة يوم ١٣ رمضان، ومشاركة من كورال أطفال جمعية الصعيد للتربية والتنمية يوم ١٨ رمضان.