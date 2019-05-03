بالصور.. سناء يوسف تتألق بلمسة سحرية بتوقيع خلود سليمان

خضعت الفنانة سناء يوسف لجلسة تصوير جديدة ذات إطلالة مميزة بتوقيع مصممة الأزياء خلود سليمان. ظهرت " سناء يوسف " بلوك أنيق حيث ارتدت فستانا باللون الفضي مصمما من خامات الشيفون و مطرز بالهاند ميد. خامات الشيفون و مطرز بالهاند ميد. وأوضحت " خلود سليمان " أن هذا التصميم ظهر جمال " سناء يوسف " و أظهر ملامحها الجذابة فظهرت فيه بلوك طبيعي هادئ مفاعم بالجمال و الحيوية. Advertisements وأكملت " سناء يوسف " طلتها بميكب هادئ أبرز جمال ملامحها بأنامل بسمة رمضان ، و تصفية شعر كريم أبو السعود ، وجلسة التصوير بعدسة إسلام رمزي.

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