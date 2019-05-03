بالصور.. منة فضالي بشعر قصير في أحدث ظهور لها

أطلت النجمة منة فضالي في أحدث صورها بتسريحة شعر قصيرة باللونين الأشقر الغامق وخصلات من اللون الأشقر الفاتح. الغامق وخصلات من اللون الأشقر الفاتح. واستعانت بمكياج العيون الهادئ مع أحمر الشفاه باللون الأحمر. واعتمدت منه علي الإطلالة الكاجوال التي منحتها حاذبية خاصة. Advertisements

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