كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماغي بو غصن تنشر صورة من كواليس مسلسلها الجديد "بروفا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الفنانة ماغي بو غصن، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" بصورة جديدة.

وعلقت "بو غصن" على صورتها قائلة: "جرب حب بتنحب، مسلسل بروفا، رمضان 2019"، في إشارة إلى مشاركتها في مسلسل بعنوان "بروفا" من المقرر عرضه عبر قناتي lbc و LDC.

وتلعب ماغي بو غصن دور "ليال"، وهي شابة تعمل كمدرّبة فرقة مسرحيّة في مدرسة خاصّة ثانويّة يديرها "ماجد" الذي يلعب دوره النجم المصري أحمد فهمي.