شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى: زوجتى تمنعنى من ركوب الدراجات النارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم العالمى والمخرج السينمائى جورج كلونى فى حواره مع مجلة "بيبول" إنه ممنوع من ركوب الدراجات النارية بقرار من زوجته المحامية أمل علم الدين، والذى اشترطت عليه عدم ركوبه الدراجات النارية، على خلفية تعرضه من قبل لحادث أثناء قيادة دراجته النارية على سرعة 70 ميل وخروجه سالما من ذلك الحادث.

حرص أمل علم الدين زوجة كلونى عليه وعدم قيامه بركوب الدراجات النارية يؤكد مدى قوة علاقتهما، وأن الشائعات التى تخرج من حين لآخر ما هى إلا شائعات مغرضة تصنعها بعض المواقع بشكل ملفق وكاذب بهدف كسب المزيد من القراء، حيث انتشرت مؤخرا شائعة تؤكد أن جورج كلونى وأمل علم الدين يحاولان اصطناع "السعادة" والظهور وهما يضحكان وذلك لكي يخفيا وجود مشاكل زوجية بينهما.

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وكان مصدر نشر الشائعة هو موقع "RadarOnline" الذى نشر تقريرا يؤكد وجود مشاكل كبيرة بين الزوجين، حتى تطور الأمر وأصبح كل منهما ينام فى غرفة نوم منفصلة.