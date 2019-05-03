فن ومشاهير

مي العيدان تنتقد فستان ابنة عمرو دياب وتشبهها بزوجة أبيها دينا الشربيني

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الجمعة 3 مايو 2019 08:51 مساءً - انتقدت الاعلامية ​مي العيدان​ ابنة الفنان المصري ​عمرو دياب​ “جنى”، حيث انها نشرت صورة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها مرتدية فستان مكشوف الصدر.

واعتبرت العيدان ان جنى بارتدائها هذا الفستان، تمشي على خطى زوجة أبيها الممثلة المصرية دينا الشربيني.

وعلّقت مي على هذه الصورة قائلة: “صور جنى ابنة عمرو دياب بفستان عاري الصدر . . اعتقد عادي اذا زوجته ​دينا الشربيني​كله تلبس ما فيش و مفصخ فالبنت تمشي على خطى زوجة ابوها و نعم العايلة”.

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