مريم أوزرلي في جلسة تصوير جديدة

متابعة بتجـــــــــــرد: خضعت النجمة التركية مريم أوزرلي لجلسة تصوير جديدة انتشرت منها صورة واحدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت الممثلة التركية في الصورة مرتدية فستاناً أسود ضيقاً وواضعة على خصرها “كورسيه” أسود. الجدير ذكره أن مريم أوزرلي كانت قد أثارت جدلًا واسعًا منذ فترة قصيرة بعد ظهورها بشكل مختلف قليلاً حيث قيل حينها أنها حقنت خدودها وشفتيها بحقن البوتوكس والفيلر.

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