كايت ميدلتون تنكّرت.. وهذا ما فعلته بالسرّ!

متابعة بتجـــــــــــرد: منذ 18 عاماً تم اللقاء الأول بين دوقة كامبريدج كايت ميدلتون والأمير وليام، إلا أنهما لم يتبادلا المشاعر منذ اللحظات الأولى، بل ان علاقتهما مرّت ببعض الأوقات العاصفة.

وذكر تقرير نُشر أخيراً عبر موقع E Online أنهما انفصلا لبعض الوقت في عام 2007 وأن كايت لم تتمكن من التكيّف مع الأمر بسهولة.

وأشار إلى أنّ الأمير واصل في المقابل حياته كشخص أعزب، لافتاً إلى أن اللقاء الأول لهما بعد الانفصال تمّ في أحد أماكن السهر حيث تبعت كايت الأمير وتنكرت بزيّ ممرضة وقامت بتصرفات عفوية جعلت زوجها المستقبلي يكشتف وجهاً آخر لديها.

وأفاد التقرير بأنها تمكنت من جذب انتباهه ومن دفعه إلى ترك جلسة أصدقائه، مضيفاً أن وليام وجد أنها هادئة أكثر مما يناسب ذوقه وأنها ليست أنيقة جداً كما ينبغي أن تكون بنات الأسرة المالكة.

ويذكر أن حياة الزوجين الملكيين اللذين احتفلا أخيراً بمرور 8 سنوات على زواجهما، شهدت مرحلة صعبة مؤخراً بعد انتشار شائعات تشير إلى أن دوق كامبريدج قام بخيانة زوجته أثناء حملها بطفلهما الثالث لويس مع صديقتها المقربة جداً روز هانبوري.