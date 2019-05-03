مايا دياب تكشف سرًا لجمهورها.. وتنشر هذه الصورة!

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية مايا دياب عن الصورة التي كانت ستتصدّر الحملة الدعائية الخاصة ببرنامجها “هيك منغني”، قبيل اعتماد الصورة التي سبق وانتشرت في وسائل الإعلام.
وتظهر مايا في الصورة التي نشرتها لأوّل مرّة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بفستان برّاق من اللون الكحلي، وبتعليقها عليها كتبت: “هيدي كانت الصورة الرسمية لإعلانات هيك منغني بس ال”ام تي في” اختاروا اللوك الأحمر، انتوا أي صورة كنتوا بختاروا؟ الأزرق أو الأحمر؟ “.
ومن المقرر أن يتوقف برنامج “هيك منغني” خلال شهر رمضان المبارك، على أن يعود عبر شاشة الـ”ام تي في” مع شبكة البرامج الجديدة.
يذكر أن آخر أعمال المطربة مايا دياب أغنية “يصفّوا حكي”، التي حظيت برد فعل كبير بعد طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
الصورة الجديدة التي نشرتها مايا:
الصورة التي تصدّرت الحملة الدعائية لبرنامج “هيك منغني”:
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