قبل أيام من رمضان.. ناصيف زيتون يحقق إنجازًا لمسلسل “الهيبة الحصاد”

متابعة بتجــــــــــــرد: عشية حلول شهر رمضان المبارك حقق النجم ناصيف زيتون إنجازًا لمسلسل “الهيبة الحصاد” المقرر عرضه في سباق دراما رمضان لهذا الموسم. وتخطت أغنية “أزمة ثقة” الخاصة بالمسلسل والتي يقدّمها ناصيف زيتون بصوته العشرة ملايين مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” الشهير، وذلك بعد 10 أيام على طرحها. أغنية “أزمة ثقة” من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وتم إطلاقها بفيديو يحمل مشاهد خاصة وحصرية من مسلسل “الهيبة الحصاد” وتجمع بطل “الهيبة” تيم حسن والنجمة سيرين عبد النور. أغنية “أزمة ثقة” من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وتم إطلاقها على طريقة فيديو كليب يحمل مشاهد خاصة وحصرية من مسلسل “الهيبة الحصاد” وتجمع بطل “الهيبة” تيم حسن والنجمة سيرين عبد النور. Advertisements لمشاهدة فيديو أغنية “أزمة ثقة”:

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