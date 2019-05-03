متابعة بتجـــــــــرد: احتفل محبو النجمة اللبنانية مريام فارس بعيد ميلادها اليوم في 3 أيار/مايو على طريقتهم الخاصة.
وملأ عشاق ملكة المسرح مواقع التواصل الإجتماعي بالتصاميم ورسائل التهنئة التي غمروا بها نجمتهم في هذه المناسبة السعيدة.
من جهتها توجهت ميريام برسالة شكر إلى محبّيها على محبّتهم لها وبتعليقها على صورة نشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي كتبت: “شكراً لجميع تمناياتكم العزيزة على قلبي”.
بدورنا في موقع بتجــــــرد نتقدّم بأحرّ التهاني من ملكة المسرح ميريام فارس متمنين لها دوام السعادة والإستقرار والنجاح على الصعيدين الشخصي والفني.
من ناحية أخرى، تواصل ميريام فارس العمل على مجموعة من الأغاني الجديدة والمقرر أن تضمّها إلى ألبومها السادس والمنتظر من قبل الملايين من محبّيها في مختلف أنحاء العالم.
تجدر الإشارة إلى أن ميريام فارس تحصد حتى يومنا هذا نجاح عملها المصوّر الأخير لأغنية “قومي” والذي طرحته في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الإحتفالات تعمّ صفحات ميريام فارس.. ومن أسرة “بتجرد” أطيب التمنيات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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