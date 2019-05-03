May 03, 2019
أطل الفنان اللبناني سليم عساف يوم السبت الماضي على جمهوره المغربي في البرايم الأخير لبرنامج “لالة لعروسة” حيث حل ضيفًا على القناة المغربية الأولى.
وقدم “عساف” في أول ظهور له اغنيته “حلا حلا” التي أعجب بها الجمهور المغربي داخل الأستوديو وخارجه حيث حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتجاوزت 2 مليون مشاهدة في أقل من شهر على إطلاقها.
تميز البرايم الأخير بالظهور الافت للفنان سليم وخصوصًا عند غنائه للنشيد الوطني كتعبير عن مدى حبه للمملكة المغربية وتميز ايضًا باطلالته الأنيقة عند اداءه الأغنية الثانية “آه يا بيي”.
الجدير بالذكر أن الفنان الشامل سليم عساف قدم عدة نجاحات ككاتب وملحن إلى جانب عدة نجوم في الوطن العربي وسجل باسمه أكثر من 150 هيت “كأضواء الشهرة” لكارول سماحة “يا عسل” لصابر الرباعي “عل المخفي” لـ أليسا “بيوم عرسك” لماجدة الرومي والقائمة طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر سليم عساف يختتم “لالة لعروسة” والنشيد الوطني مفاجأة السهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.