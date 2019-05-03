سالم الهندي يتعاقد مع تامر حسني.. وهذه بنود الاتفاقية

نجاحات وقفزات متتالية يحققانها، هرم شركات الإنتاج “روتانا للصوتيات والمرئيات”، ونجم الغناء المصري تامر حسني، على الصعيد الفني، وفي المجال الموسيقي تحديداً، وهذا ما حفّز الطرفان على الإلتقاء من جديد، وتوحيد الجهود في أن يكون “الإثنان واحد”، وأن يتحدّ العمل والإجتهاد والنجاح سوياً، والنتيجة بالطبع لصالح الجمهور عامة، والأغنية وصناعة الموسيقى بشكل خاص.

في هذا السياق، إلتقى الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـ”روتانا للصوتيات والمرئيات” بالعاصمة المصرية القاهرة مع “نجم الجيل” تامر حسني، وبعد جلسة تفاوضات وقّعا سوياً عقداً إنضم بموجبه تامر الى قائمة النجوم المتعاقدين مع “روتانا”.

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وفي التفاصيل، العقد المبرم بين “روتانا” وتامر حسني يتضمن أسطوانتين غنائيتين، وتصويرعدد من الفيديو كليبات لـ”نجم الجيل”، وتدعيم الإتفاقية بدويتو عالمي ضخم يحصد نجاحا إعلاميا وجماهيريا كبيرين، وسيعلن عنه في حينه.

ولأنه في الإتحاد قوة، عبّر الطرفان عن سعادتهما بهذا التعاقد الذي يعتبره تامر حسني إضافة في مشواره الفني الحافل بالعطاءات والنجاحات والتكريمات في مجالات الغناء والتلحين والتأليف والتمثيل والحفلات والكليبات. مشدداً على أهمية “روتانا” والآمال التي يعقدها على هذه الإتفاقية، لأجل تقديم الجديد والمميز فنياً كما اعتاد عليه محبوه منه.

من جانبه، إعتبر أ.سالم الهندي في تصريحات إعلامية، أن هذا التعاقد يعكس الواقع الحالي في أن الكبار دوماً ما يلتقون ويتّحدون سوياً لأجل المزيد من العطاء والإبداع والنجاح ،

قائلا :”لا شك أن “روتانا للصوتيات والمرئيات” بهذه الإتفاقية مع نجم وفنان موهوب ومبدع ومميز مثل تامر حسني، هي أيضا ترسّخ بذلك حضورها الكبير كشركة إنتاج وترفيه رائدة وذات خبرة في “أم الدنيا” مصر الحبيبة، وعند الجمهور المصري المحب والداعم للفن الجميل الذي يقدمه تامر حسني، وسنضع تامر في أعيننا، ونقدم له كل الدعم بما يتوازى مع شهرته وموهبته ومكانته”. ويختم كلامه بالكشف عن أن تعاقد “روتانا” مع تامر، هو باكورة للإعلان عن انضمام مطربين ونجوم آخرين من مصر والعالم العربي الى “روتانا”، مؤكداً أن هذه المفاجآت القادمة سيتم الإعلان عنها في حينه.