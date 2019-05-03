الآلاف بإنتظار حفل عمر العبداللات في الكويت

من دولة الكويت وقبل موعد الحفل باربع ساعات امتلأت المدرجات بالجمهور الاردني والكويتي والجاليات العربية المقيمة بدولة الكويت الشقيقة بانتظار ساعة لقاء نجمهم المحبوب صوت العرب الفنان عمر العبداللات في هذا الحفل الفني الكبير.

وتجري في هذه اللحظات التي تسبق موعد الحفل المتبقي عليه ما يقارب 4 الساعات تامين المقاعد للجماهير التي تنتظر دخول الحفل حيث يعمل المنسقين لهذا الحفل على تجهيز ما يمكن الجمهور من متابعة الحفل الذي سينطلق عند الساعة الثامنة بتوقيت الاردن

ويعتبر الفنان عمر العبداللات من اهم النجوم الذي يكسب الرهان في كافة الحفلات الفنية التي تقام في الاردن والعالم العربي حيث يحقق نجاحا كبيرا من خلال الجماهير التي تتسابق لحضور حفلاته بشكل كبير.