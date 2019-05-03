سمية الخشاب وحلا شيحة وأديل أبرزهن.. نجمات انفصلن في 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهد بداية عام 2019، العديد من حالات انفصال النجمات عن أزواجهن لأسباب مختلفة، بعضهن فاجأ الجمهور، والبعض الآخر كان انفصاله متوقعًا.

وتاليًا أبرز النجمات اللواتي حملن لقب "مطلقة":

طلاق سمية الخشاب من أحمد سعد

بعد قصة حب عاصفة وزواج استمر قرابة عامين، انفصلت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن زوجها المطرب الشاب أحمد سعد ، وأعلن سعد خبر الانفصال، بتاريخ 28 مارس، حيث لجأت الخشاب للقضاء لطلب الطلاق عبر دعاوى قضائية أقامها محاميها.

طلاق حلا شيحة من زوجها الكندي يوسف هاريسون

بعد قرارها خلع الحجاب، والعودة للفن، انفصلت الفنانة المصرية حلا شيحة عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، بعد زواج استمر نحو 12 عاماً، وأثمر عن أربعة أبناء.

وكشفت شيحة في تصريحات لها، أن الطلاق وقع بالفعل منذ نحو خمسة أشهر، إذ حدث الانفصال في ظل تكتم شديد من الطرفين، حرصاً على الصحة النفسية لأولادهما.

وتعمل شيحة حالياً على تصوير مسلسلها الجديد "زلزال" مع النجم محمد رمضان ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ليكون العمل الأول لها بعد إعلان عودتها للتمثيل عقب أكثر من 12 عاماً من الاعتزال، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "كامل الأوصاف" مع عامر منيب عام 2006، وظهرت فيه مرتدية الحجاب وبعدها قررت الاعتزال والابتعاد تماماً عن الساحة الفنية.

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طلاق أديل من زوجها سايمون كوناكي

ومن الفنانات العالميات التي أعلنت طلاقها بداية العام، هي الفنانة البريطانية أديل التي انفصلت عن زوجها رجل الأعمال سيمون كونيكي، بعد ارتباط دام 3 سنوات.

وكانت الفنانة البالغة من العمر 30 عاماً، تزوجت بكونيكي عام 2016، بعد 5 سنوات من الصداقة بينهما.

وكشفت الصحف البريطانية أن انفصال النجمة البريطانية وزوجها تم قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي، وأنهما قد شرعا مؤخراً فقط في إجراءات الطلاق التي كشفت عن حجم الخلافات بينهما.

سارة نخلة بانتظار الحكم بطلاقها من أحمد عبدالله

ولا تزال الفنانة السورية سارة نخلة تنتظر الحكم بقضاء طلاقها من زوجها الفنان المصري أحمد عبدالله، مؤكدة أنها لا تزال تكتم الكثير من تفاصيل وأسرار أزماتها مع زوجها وعائلته.