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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصيبت الفنانة المصرية وفاء عامر، في ظهرها بقوة، أثناء تصويرها إحدى حلقات برنامج المقالب "هاني في الألغام" للكوميديان هاني رمزي.
وكشف مصدر لـ"فوشيا" تفاصيل الواقعة، لافتًا إلى أنه أثناء تصوير وفاء المقلب، الثلاثاء الماضي في صحراء الواحات بمصر، سقطت على ظهرها بعد تعرضها للفزع، ما أدى إلى إصابتها بإحدى فقرات الظهر.
وتستدرج الإعلامية بوسي شلبي، المشاهير، في مقلب هاني رمزي، لتصوير حلقات البرنامج، حيث تكون هي الوسيلة لاستقطاب الضيوف، وتوهمهم أن هناك حفلًا خيريًا وطنيًا، لابد من حضورهم مقابل مبلغ مادي بسيط، وهو ما يقبله الضيف بترحاب شديد، حتى يذهب لموقع تصوير البرنامج ويتفاجأ بالمقلب.
وتقترب فكرة البرنامج المقرر عرضه في رمضان، بشدة، من الفكرة التي قدّمها رامز جلال عبر برنامجه "رامز تحت الأرض"، قبل عدة سنوات.
يُذكر أن هاني رمزي سبق وأن قدّم برامج مقالب خلال السنوات الماضية، أبرزها "هبوط اضطراري" و"هاني هز الجبل"، فيما ألغى برنامجه العام الماضي الذي كان من المفترض أن يحمل اسم "هاني في بيت العرب"، بسبب تسريب المقلب للضيوف من قبل أحد القائمين على البرنامج.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر تتعرّض لإصابة قويّة أثناء التصوير.. وهذا ما حدث لها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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