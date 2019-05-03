نيللي كريم تُؤكِّد سعادتها بخروجها من سّباق دراما رّمضان 2019

سُحب المسلسل المصريّ "النصّابين" من السّباق الرّمضانيّ، فجأة ودون أسباب مُعلنة، ولم يكشف أحد من القائمين على العمل عن سبب التوقّف.

وصرّحتْ بطلة العمل، الفنّانة المصريّة، نيللي كريم، بأنّها لا تعلم سبب توقّف المسلسل، وبذلك تغيب عن دراما رمضان لأوّل مرّة منذ 6 سنوات، بعد أنْ اعتاد الجمهور مشاهدتها كلّ عام.

وعلّقتْ كريم على خروجها من المنافسة الرّمضانيّة، في أحد حواراتها الصّحافيّة، أنّها ليست مُصابة بـ"مرض الظّهور الرّمضانيّ"، مشيرة، إلى أنّها لم تحزن مطلقًا بعد خروجها. واعتبرت ذلك فرصة للحصول على قسط كبير من الرّاحة، والاستمتاع بالأجواء الرّمضانيّة. وأضافت، أنّها سعيدة بجلوسها على مقعد المشاهد لأوّل مرّة منذ فترة طويلة.

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وليس معروفًا إلى الآن، إذا كان المسلسل قد تمّ تأجيله للعام المقبل، أم أنّ الفكرة ألغيت تمامًا، حيث أنّ الشّركة المُنتجة "العدل جروب"، لم تخوض هذا العام السّباق الرّمضانيّ، بأي مسلسل آخر. إضافة إلى مسلسل يسرا "بيت العيلة"، الذي كان من المقرّر أنْ يعرض خلال الشّهر الفضيل.

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يُذكر، أنّ نيللي كريم تعتبر من أكثر الممثّلات التي تحصل مسلسلاتها على أعلى نسبة متابعة، حيث قدّمتْ في السنوات الماضية مسلسلات ناجحة ومتميّزة، وكان آخر ظهور لها في الموسم الماضي، من خلال مسلسل "اختفاء".

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