شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى وحنان مطاوع يجتمعان فى "حكاوى دكتور نفساوى" على راديو 9090 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم ماجد الكدوانى والفنانة حنان مطاوع فى مسلسل إذاعى بعنوان "حكاوى دكتور نفساوى" يذاع على الراديو 9090 خلال شهر رمضان المبارك، ويشاركهما البطولة رجاء الجداوى وأشرف زكى وأيمن عزب، تأليف ورشة كتابة "راديو وان" وتضم؛ إسلام شلباية، أحمد مجدى، مصطفى نعمان، مصطفى أحمد، أحمد مصطفى،إخراج هشام بلال.

ويجسد ماجد الكدوانى شخصية دكتور نفسى يعالج المرضى بطريقة غريبة، إذ يحكى حواديت للمريض، كما تجسد حنان مطاوع دور ممرضة فى عيادة الكدوانى، ويغنى الكدوانى وحنان مطاروع تتر المسلسل، من كلمات سمر حسين آدم وألحان محمد راجح.

يذكر أن النجمة حنان مطاوع تجسد ضمن أحداث مسلسل "لمس أكتاف" شخصية زوجة النجم فتحى عبد الوهاب، الذى يعمل "تاجر مخدرات" يدخل فى صراعات مع ياسر جلال، وتدور مشاهدها فى إطار من التشويق والإثارة، خاصة أنها تمر بعدة مفارقات.