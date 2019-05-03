شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الليف يغنى تتر بداية "الواد سيد الشحات" بعنوان "money talk" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار النجم أحمد فهمى على المطرب أبو الليف لغناء أغنية تتر بداية مسلسل "الواد سيد الشحات" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بشكل حصرى على قناة DMC، والأغنية تحمل اسم "money talk" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى.

واستقر صناع المسلسل على تقديم أغنية مختلفة من أجل تتر النهاية، يغنيها عماد كمال ومن كلمات أكرم حسنى وسمر، وتوزيع أحمد وحيد كينج، حيث يتعاون عماد كمال مع أحمد فهمى للمرة الثانية بعد قدما سويا فى مسلسل "ريح المدام" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.

يذكر أن مسلسل "الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.





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