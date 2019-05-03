شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يهنئ ياسمين عبد العزيز على مسلسلها "لآخر نفس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم أحمد حلمى صديقته الفنانة ياسمين عبد العزيز بنشر برومو مسلسلها الجديد "لآخر نفس" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل على قناة الحياة، وعلق قائلا: "مبرووووووك ياسمين وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق كالعادة.. وكل سنة وانتي طيبة".

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وكانت ياسمين عبد العزيز ظهرت خلال البرومو الرسمى للمسلسل بشكل ملفت للنظر لما يحتويه من مفاجآت درامية تقدمها ياسمين لأول مرة فى الدراما التليفزيونية، من حيث الأداء التمثيلى والقصة التى اعتمدت على الإثارة والتشويق منذ الحلقة الأولى، فضلا عن التكنيك التصويرى والأوروبى، بالإضافة إلى الإخراج الذى قُدم على الطرازات الأمريكية بقيادة المخرج حسام على.



مسلسل لاخر نفس

وتجسد "ياسمين" خلال المسلسل دور زوجة ضابط شرطة تتعرض لكثير من المواقف والصراعات هى وأسرتها بعد وفاته، حيث تدور الأحداث فى إطار درامى اجتماعى مشوق.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.