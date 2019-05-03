فيديو| أحمد حلمي يهنئ ياسمين عبد العزيز على "لآخر نفس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أحمد حلمي صديقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، على مسلسلها الجديد لآخر نفس.

ونشر حلمي برومو المسلسل، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل على قناة الحياة، وعلق قائلا: "مبرووووووك ياسمين، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق كالعادة.. وكل سنة وإنتي طيبة".

المسلسل من تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي، وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسني، وأحمد العوضي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، وثراء جبيل، وهند عبدالحليم، ومراد مكرم، وهبة عبدالغني.