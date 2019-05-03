صور| إنجي المقدم تحتضن مي عمر في كواليس "ولد الغلابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة انجي المقدم صورا ، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة الفنان أحمد السقا، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل.
وظهرت في الصور بجانب إنجي، الفنانة مي عمر التي تشارك في العمل، وعلقت قائلة: "فرح وصفية الحبايب أوي في مسلسل ولد الغلابة".
"ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة، بطولة أحمد السقا، ومحمد ممدوح، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، ومي عمر، وكريم عفيفي، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.
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