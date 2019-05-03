صورة| مي حسن تطلب الدعاء لماهر عصام من متابعيها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة مي حسن صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، لتطلب الدعاء لزميلها الفنان الراحل ماهر عصام.
وظهر في الصورة بجانب مي وماهر عصام، الفنان حسن عيد، وعلقت على الصورة بقولها: "لا تنسوا الدعاء لماهر عصام، في هذه الأيام المفترجة".
يذكر أن ماهر عصام توفي يوم 17 يونيو الماضي، بمستشفي دار الفؤاد، بعد تعرضه لنزيف في المخ.
يذكر أن الممثلة الشابة مي حسن تنتظر عرض فيلم "كازابلانكا" بطولة الفنان أمير كرارة، وإخراج بيتر ميمي.
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