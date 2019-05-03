"رحلتان لشرم الشيخ لمدة 4 أيام".. مسابقة رانيا يوسف في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة رانيا يوسف، على التفاعل مع الجمهور خلال شهر رمضان المبارك، من خلال مسابقة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليحصل الفائزون على رحلات مجانا إلى شرم الشيخ.

وأعلنت رانيا عبر حسابها على "إنستجرام" أنها ستطرح مسابقة طول شهر رمضان، بواقع 30 سؤالا، ويحصل الفائزون في كل يوم على رحلتين إلى شرم الشيخ ولمدة 4 أيام شاملة النفقات كافة.

ونشرت رانيا صورة عبر حسابها معلقة عليها: "win- with -rania في رمضان 30 سؤالا كل يوم سؤال، سيتم اختيار اثنين فائزين والجائزة رحلتين إلا شرم الشيخ متضمنة كافة المصاريف بفندق دريم ريزورت شرم الشيخ، المسابقة على الحسابات الثلاثة (تويتر- فيس بوك- إنستجرام) جاوب على الثلاثين سؤال يوميا لتكون أحد الفائزين".