عمرو رمزي وفادي كريم يشاركان في التوعية بمرض التصلب المتعدد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شارك الفنان عمرو رمزي والمطرب التونسي فادي كريم، في التوعية من مرض التصلب المتعدد، في احتفالية أُقيمت صباح اليوم الجمعة، وهو المرض الذي يصيب أكثر من مليوني شخص في العالم، وتم تحديد 30 مايو ليكون يومه العالمي.
ضم الاحتفال يومًا رياضيًا توعويًا للمرضى وأسرهم والمهتمين بالمرض والمساندة الاجتماعية ودعم المرضى برعاية وزارة الشباب والرياضة، وانتهى بتقديم المطرب التونسي لأغنيتين باللهجة التونسية والمصرية.
وأكد عمرو رمزي حرصه على حضور مثل هذه الفعاليات للتوعية بالمرض، الذي يصيب قطاعًا كبيرًا من الشباب. ومن جهته أكد الفنان فادي كريم أنه كان حريصًا على المشاركة في الفعالية لأنه مؤمن بدور الفنان في التوعية.
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