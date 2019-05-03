خاص| سامي مغاوري: قدمت "أرض النفاق" إنقاذًا لموقف والمصريون يحتاجون هذه "الحباية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان سامي مغاروي، إن ردود الأفعال التي جاءته على دور الدكتور ماضي الذي قدمه في مسلسل "أرض النفاق"، وعلى العمل نفسه، كانت في مجملها إيجابية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، ردًا على سبب موافقته على المشاركة في العمل رغم صغر مساحة الدور: "الشخصية مؤثرة في حدود المشاهد التي تظهر فيها، ففي كل مشهد يظهر فيه يغير تصرفات البطل بالحبوب التي يمنحها له"، متابعًا "أنا مكنتش بلعب الدور، كان للكاتب إبراهيم عيسى، وبعد وجود اعتراضات عليه قبل أيام من شهر رمضان، كان فاضل 10 أيام وكان لازم حد ينقذ الموقف، ويعيد تصوير كل الشغل في 8 أيام، كنا بنعمل اكتر من حلقة في اكتر من مكان تصوير بنفس اليوم، بذلنا مجهود كبير".

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وعن "الحباية" التي يتمنى أن يأخذها على طريقة الدكتور ماضي ومسعود، قال "السكوت، الواحد يسكت بقى الكلام مفيش منه نفعة والله مفيش جديد يعني"، أما "الحباية" التي يرى أن الشعب المصري في حاجة لها، فأجاب "حباية العمل أتمنى أن يأخذها الشعب المصري، ناخدها ونشتغل ونجتهد وربنا يكرمنا ويكرم البلد".

"أرض النفاق" عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير يوسف السباعي، سيناريو وحوار أحمد عبدالله، إخراج سامح عبدالعزيز ومحمد جمال العدل، بطولة محمد هنيدي، هنا شيحة، دلال عبدالعزيز، محمد محمود، سلوى محمد علي، محمد ثروت، محمود حافظ.

جدير بالذكر أن الفنان سامي مغاوري يشارك في السباق الرمضاني المُقبل من خلال مسلسل "البرنسيسة بيسة"، أمام الفنانة مي عز الدين والفنانة بوسي، وكان من المقرر أن يُعرض له مسلسل "اللعبة"، قبل الإعلان عن خروجه من السباق الرمضاني الأيام الماضية.