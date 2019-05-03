تفاصيل إصابة خالد سليم بورم وسر تغيب ناهد السباعي عن حفل زفافها.. تصريحات النجوم × أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

تتنافس البرامج التليفزيونية كل أسبوع على استضافة أشهر نجوم ونجمات الفن، للحديث عن أمور شخصية وفنية، تضمن الخروج بتصريحات جريئة، تحقق أعلى نسب مشاهدة، منها "مي عز الدين تكشف عن صعوبة تجسيد سكسكة في (البرنسيسة بيسة)، رسالة روحانية تتسبب في إلغاء زفاف ناهد السباعي، تفاصيل إصابة خالد سليم بورم حميد، وأحمد العوضي يرفض تقديم القبلات،.."، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

خالد سليم

كشف الفنان خالد سليم عن تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا وإجرائه عملية جراحية لإزالة كيس دهني في الأحبال الصوتية، لافتًا إلى شعوره بالقلق عندما أخبره الطبيب بمرضه والعملية الجراحية خوفا من المضاعفات، واكتشف في النهاية أنه ورم حميد.

وقال "سليم" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، إنه بعد العملية الجراحية امتنع عن الكلام لمدة 20 يوم بناء على طلب الأطباء بجانب الامتناع عن الغناء حتى لا يسبب أي إرهاق للأحبال الصوتية، مشيرًا لشفائه وخضوعه لنظام رياضي صارم لتخفيض وزنه.

وأضاف خالد سليم أن وزنه وصل إلى 124 كيلو جرام بعد تناوله العديد من الأدوية التي تحتوي على كورتيزون خلال فترة مرضه.

رامي عياش

هاجم الفنان اللبناني رامي عياش، ابن موطنه الفنان فضل شاكر، وقال في حواره مع سمر يسري ضمن حلقة جديدة من برنامجها "حفلة 11"، المعروض على قناة ON E: "بعيدها تاني، لأنه حمل بندقية في وجه جيشي اللي حاميني سندي حبيبي، وشتمهم بأبشع العبارات مش فاهم، هو بالنسبة لي مش كويس ومش بيجنن إلى أن يثبت العكس، هذا شخص غلط في حق زملائه بشكل كبير بدون احترام، وفي حق جيشه بدون أي تبرير للفعل".

أحمد العوضي

استضاف الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" المعروض على قناة النهار، الفنان الشاب أحمد العوضي، والذي أكد أنه لا يرفض فكرة الارتباط بزميلة له من الوسط الفني، قائلًا "إيه المشكلة الفنانة بني ادمة، إنسانة طالما دماغها راكبة على دماغي وتصرفاتها مناسبة ليا"، رافضًا فكرة أنه سيقبل بتقديمها أدوار تضم قبلات "مش هيحصل اني اقبل بادوار فيها قبلة مستحيل يحصل".

وأكد رفضه أن يقوم هو بتقديم أدوار بها قبلات أو أي شيء يجعله يشعر فيما بعد بالخجل، ويعرضه لانتقادات الناس، متابعًا "دي دماغي مش عيب في حد كل واحد عنده الصح من وجهة نظره، كل واحد حر في دماغه".

مي عز الدين وسكسكة

تحدثت الفنانة مي عز الدين، عن شخصية "سكسكة" التي تقدمها في مسلسل"البرنسيسة بيسة"، المقرر عرضه في شهر رمضان على شاشة "الحياة".

وقالت "مي" خلال لقاءها ببرنامج "عين" المعروض علي شاشة "الحياة"، إن الشخصية التي تقدمها مختلفة تمامًا عن شخصية "أطاطا"، مشيرة إلى أنها لن تصل إلى ما قدمه محمد سعد لأنه نجم كبير وحقق نجاحات كثيرة.

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وتابعت: "سكسكة" شخصية متعبة للغاية، ومكياج الشخصية كان يستغرق ما يقرب من 4 ساعات، مضيفة أن الملابس التي ترتديها لتظهر "بطنها مرتفعة" تجعلها تشعر بحرارة شديدة عند تصوير المشاهد.

وأضافت: الشخصية مرهقة جدًا بالنسبة لي، لأن "سكسكة" إمرأة عصبية، ولا أنكر أني تعبت كثيرا من أجلها، ولكن حبي للشخصية وتقديمها "هون عليا" هذه المتاعب، وأتمني أن تنال رضا الجمهور.

ناهد السباعي

كشفت الفنانة ناهد السباعي، سر تغيبها عن حفل زفافها، موضحةً أن هذا القرار كان مفاجئًا وتم في هدوء: "لو العلاقة والحياة اللي هروحها مش هتضيف لي في حياتي مش هعمل كده".

وقالت ناهد، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، المعروض عبر فضائية "CBC": "كانت رسالة روحانية من ربنا ومن المرحوم أخويا أني مكملش الجوازة دي واتخذت القرار ده في هدوء وبدون ضغوط ووالدتي ساعدتني على قراري".

وأضافت الفنانة، أنها قررت التغيب عن حفل الزفاف بالرغم من إتمام عقد القران مسبقًا، مؤكدةً أن علاقة طيبة تربطهما أسريًا حتى الآن، متابعةً: "كان مكتوب كتابي ساعتها والموقف خلص وبعدها مفكرتش في الجواز أساسًا".

إنجي المقدم

استضاف الفنان أمير كرارة في حلقة جديدة من برنامجه "سهرانين"، المعروض على قناة "ON E"، الفنانة إنجي المقدم، وحكت عن طفولتها "من صغري وأنا أحب اللعب مع الأولاد أكثر من البنات"، مشيرة إلى أنها كانت تفضل لعب كرة القدم.

وأضافت: وحتى الآن بحب قعدة الولاد، وأغلب أصدقائي من الولاد وليس بنات، ولا أفضل قعدة الستات لأنهم بيتكلموا ويرغوا كتير، في المطلق قعدة الرجالة لذيذة.. ضحك وفرفشة وهلس وبسيطة ومفيهاش نميمة وفيها قصص مفيدة".

محمد الشرنوبي

قال الفنان محمد الشرنوبي، إن أكثر ما يُعجبه في المرأة هو العقل والذكاء والحب، موضحًا أن هناك سيدات لا تعرف كيف تحب، ودائمًا اهتمام المرأة بنفسها يجعل الرجل يهتم بها، وبهذا تستطيع الحفاظ على رونقها.

وأضاف الشرنوبي، في حواره مع الفنانة التونسية لطيفة ببرنامج "حكايات لطيفة"، الذي يُعرض على قناتي "أبو ظبي" و "DMC"، قائلًا: "أول مرة حبيت كنت في المدرسة قلبي دق بجد وماكنتش فاهم حاجة، أنا أمي كانت قافلة عليا وأنا صغير وبتخاف عليا جدًا".

وأشار الفنان، إلى أنه من كثرة قلق والدته عليه كان هناك تاكسي يقوم بتوصيله للمدرسة ذهابًا وإيابًا، ولا يعرف أي فتاة سواء داخل المدرسة أو خارجها، مضيفًا: "كان كل اللي أعرفهم من البنات كانوا من الأسرة".