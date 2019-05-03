خاص| "MBC مصر" تكشف سبب عرضها لمسلسلات رمضان مبكرًا ومصير مسلسل "السقا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت شبكة قنوات MBC مصر عن بدء خريطتها الرمضانية بشكل جزئي مساء غدًا السبت، إذ تعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً مسلسل "قابيل" بطولة الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل والفنان محمد فراج، وفي الحادية عشرة مساءً يكون موعد الجمهور مع مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة الفنان علي ربيع والفنان صابرين، وفي الثانية عشرة بعد منتصف الليل، يلتقي الجمهور بأول حلقة من مسلسل "شقة فيصل" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز والفنانة آيتن عامر.



وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" كشف مصدر من داخل قناة MBC مصر، أن قرار العرض مبكرًا تم تطبيقه في العامين الماضيين، ولاقى استحسانًا وإعجاب الجمهور، وهو ما جعل إدارة القناة حريصة على تكرار التجربة هذا العام.

وتابع "هدفنا الانفراد والتميز وتحقيق ارتباط أكثر مع الجمهور"، مشيرًا إلى أن مسلسلي "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا، و"زي الشمس" بطولة الفنانة دينا الشربيني، سيتم عرضهما مساء يوم الأحد، ولم يقدما يوم السبت لارتباط القناة بعرض مواد برامجية في نفس التوقيت: مسرحية جديدة لفرقة "مسرح مصر" وسهرة خاصة عن "الزعيم" عادل إمام بمناسبة قرب عيد ميلاده.

وأكد أن المسلسلات المعروضة على شبكة قنوات MBC ومنها "MBC1، وMBC دراما"، مثل "كلبش 3" و"زلزال"، سيبدأ عرضها مع أول أيام شهر رمضان.