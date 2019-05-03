تداول مغردون صورة تجمع بين الفنان محمد عبده، والملك سلمان وصفت بلقطة ”أبوية“، دار فيها حديث بينهما، خلال احتفالية ختام نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الاتحاد والتعاون.
وأدى الفنان محمد عبده أوبريت ”مولد أمة“ بين شوطي المباراة وسط تفاعل الجماهير التي ملأت ملعب المباراة. وحضر الملك سلمان بن عبدالعزيز، نهائي كأس الملك بين الاتحاد والتعاون، وجلس في المنصة الرئيسية في ستاد الملك فهد الدولي، وسط ترحيب واسع من الجماهير.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: “لقطة أبوية” تجمع بين الملك سلمان والفنان محمد عبده في ختام نهائي كأس خادم الحرمين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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