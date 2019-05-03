شاهد: نادين نجيم وسط أزمة تصريحاتها: تمّ اختراق حسابي على إنستغرام

فاجأتْ الفنانة اللبنانيّة، نادين نسيب نجيم، متابعيها بخبر تعرّض حسابها على إنستغرام للاختراق، وذلك في أثناء أزمة ساخنة تعيشها، إثر تصريحات اعتبرتْ مسيئة للنّجوم السّوريّين. وكانت نجيم صرّحتْ خلال استضافتها على برنامج “منا وجر” مع الإعلاميّ بيار رباط، وأجابتْ عن سؤال “هل النجوم السوريون كسحوا النجوم اللبنانيين؟”، حيث قالت: “أنا أحترمهم ولكنني لبنانية وأتمسك باللبنانيين”، ما أثار ردود فعل غاضبة. واليوم، غرّدتْ نادين على “تويتر”، لتكشف ما جرى، وتشير في البداية، إلى أنّها قاومتْ لمنع الاختراق، لتقوم بعد ذلك بتأكيد حصول الاختراق، إذْ قالت: “انتبهوا.. تم اختراق إنستغرام”.

وأضافتْ في تدوينة ثانية: “إلى عشاقي والأشخاص الذين أعرفهم، قام أحد الأشخاص باختراق إنستغرام الخاص بي منذ أمس وأنا أحاول حمايته، لكنهم استولوا عليه الآن.. أرجوكم كونوا حذرين”. وأثار خبر اختراق حساب نادين نجيم على إنستغرام، ضجّة واسعة، لا سيما أنّه يتزامن مع أزمة تصريحاتها حول النجوم السّوريّين، فيما تساءل البعض من زاوية أخرى، حول إذا ما كان ذلك جزء من سياسة تسويقيّة بصورة تكون متعمّدة، خاصّة أنّها في حاجة إليها قبل عرض مسلسلهاً الذي يشارك في ماراثون رمضانيّ تحتدم فيه المنافسة. وتنافس نادين نجيم بمسلسل “خمسة ونص”، الذي تشارك في بطولته بجانب كلّ من قصي خولي، ومعتصم النهار، وتتناول أحداث المسلسل قصّة حبّ غير مألوفة، تحاول فيها المرأة ترويض حبيب يشتهي مجد المال، ويعاني من الحقد، وصراعات على السّلطة، وقدرتها على لعب دور نافذ في حياته.