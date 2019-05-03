بعد اكتشاف إصابته بورم.. خالد سليم يتصدر جوجل

تصدر الفنان خالد سليم، مؤشر البحث على جوجل بعد أن كشف أمس الخميس عن إصابته بورم حميد (كيس دهني) على أحباله الصوتية تم استئصاله مؤخرًا.
وكشف خالد سليم، سر ابتعاده عن الغناء والظهور على الساحة الفنية الفترة الماضية، موضحا أن السبب يعود لإصابته بورم (كيسدهنى) على أحباله الصوتية تم استئصاله ولكنه اتضح أنه ورم حميد.
وتابع الفنان خالد سليم خلال حواره فى برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة "CBC"، أن الأمر كان حساسا جدا خاصة أن الورم
ولفت خالد سليم إلى أنه تناول أدوية بها مادة الكورتيزون أدت لزيادة وزنه نظرا لاحتباس الماء فى جسده ووصل من 103 كيلو كوزن مثالى له إلى 124 كيلو بالإضافة إلى منعه من القيام بأى مجهود أو رياضة.
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