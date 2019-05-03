تعرف على سبب ظهور محمد رمضان مع فان دام

نشر الفنان محمد رمضان صورة له برفقة النجم العالمي فان دام مساء أمس، الخميس، وهما يرتديان زي رعاة البقر، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، الأمر الذي أثار فضول الجمهور تاركين تساؤلات عديدة ملأت ساحة "السوشيال ميديا"، من

أجل معرفة أسباب ظهور محمد رمضان مع فان دام في صورة واحدة.

وعلق رمضان على صورته مع فان دام قائلًا: «هل أنتم مستعدون؟»، دون أن يشير إلى تفاصيل العمل الذي

يجمعهما، لكن تقارير صحفية قد أشارت إلى أنهما يتعاونان في إعلان لإحدى شركات الاتصالات.

على جانب آخر، ينتظر محمد رمضان عرض مسلسله الجديد «زلزال» في الموسم الرمضاني المُقبل، بطولة حلا شيحة، وماجد المصري، ونسرين أمين، وتأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي.