نشر الفنان صلاح عبد الله، تغريدة له عبر حسابه الخاص بموقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، كشف فيها عن تعرضه لوعكة صحية. وعلقت الفنانة اللبنانية "نور" قائلا: "سلامة قلبك يا صلوحة". Advertisements يُذكر أن الفنان صلاح عبدالله، يشارك في دراما رمضان بمسلسل "هوجان" مع الفنان محمد إمام، كما يُعرض لها مسلسل "شقة فيصل" مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

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كانت هذه تفاصيل خبر نور لـ«صلاح عبدالله»: «سلامة قلبك يا صلوحة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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