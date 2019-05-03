شاهد.. ميريهان حسين في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة ميريهان حسين جمهورها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك على حسابها الرسمى على "إنستجرام". وعلقت ميريهان حسين على الصورة مشيرة إلى حزنها بسبب انتهاء عرض مسلسلها الجديد "قيد عائلى"، الذى عرض حصريا على شاشة dmc. مسلسلها الجديد "قيد عائلى"، الذى عرض حصريا على شاشة dmc. وكانت ميريهان روجت مؤخرا لمسلسلها الجديد "علامة استفهام"، المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى 2019. مسلسل "علامة استفهام"، يشارك في بطولته بجانب محمد رجب وميريهان حسين كل من محمود البزاوي، وهيثم أحمد زكي ومي سليم، وهو من تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

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