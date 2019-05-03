فيديو.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل «لآخر نفس»

طرحت شركة "سينرجي" البرومو الرسمي لمسلسل "لآخر نفس" التي تخوض به الفنانة ياسمين عبد العزيز سباق رمضان المقبل.

وكشف البرومو عن مفاجآت درامية تقدمها ياسمين لأول مرة فى الدراما التليفزيونية، من حيث الأداء التمثيلى والقصة التى

اعتمدت على الإثارة والتشويق منذ الحلقة الأولى، فضلا عن التكنيك التصويري والأوروبى، بالإضافة إلى الإخراج الذى قُدم على الطرازات الأمريكية بقيادة المخرج حسام على.

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مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة “سينرجى” وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب،أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.